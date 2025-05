Papa Leão 14 lembra da morte em Gaza quando o mundo parece que a esqueceu "Em Gaza, as crianças, as famílias e os idosos sobreviventes estão reduzidos à fome." Na missa que marca o início de seu pontificado, neste domingo (18), Leão 14 fez questão de lembrar aos 150 mil presentes na Praça São Pedro algo que o mundo parece que vem esquecendo: que há uma tragédia sem precedentes em curso na Palestina. Ele também lembrou da violência em Mianmar, que "ceifou a vida de jovens inocentes", e da Ucrânia, quando afirmou que "aguarda negociações para uma paz justa e duradoura". Sobre Gaza, contudo, ele foi no ponto. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto