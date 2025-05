A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal analisa, nesta terça (20), se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o núcleo militar da conspiração por golpe de Estado de 2022. São dois generais, quatro coronéis, cinco tenente-coronéis e um policial federal. Eles teriam posto em marcha, inclusive, um plano para matar o ministro Alexandre de Moraes. Entre os que já são réus no processo estão militares da alta patente que tiveram cargo político no governo Bolsonaro, como os generais Augusto Heleno, Braga Netto, Paulo Sérgio de Oliveira e Mário Fernandes. Isso retoma a discussão sobre a necessidade de avançar no arcabouço legal para garantir a separação entre as Forças Armadas e a política - debate que vem se arrastando desde o fim da última ditadura.