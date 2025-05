Jair Bolsonaro levantou voo de Brasília em direção à Flórida, onde se autoexilaria por três meses, em dia 30 de dezembro de 2022, às 14h02. Às 19h12 do mesmo dia, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, enviou uma mensagem ao tenente-coronel Mauro Cid afirmando estar com o "coração triste" e a "alma amargurada", mas que sua "consciência" diz que o então presidente da República "fez o correto" e que "Deus estará com ele". O diálogo foi publicado em mais uma matéria da série "Zap do Cid", de Aguirre Talento e Tiago Mali, no UOL, e foi encontrado em meio a 158 mil mensagens no WhatsApp que vêm sendo analisadas pelos repórteres.