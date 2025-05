O brigadeiro Baptista Júnior, comandante da Aeronáutica, confirmou ao STF, nesta quarta (21), que foi apresentada a ele e a seus colegas do Exército e da Marinha a proposta de decreto que acabaria por validar um golpe de Estado e beneficiar Jair Bolsonaro, que havia sido derrotado nas urnas por Lula. É isso o que, no final do dia, importa. Foi mais direto que o depoimento do general Freire Gomes, na segunda (19), mas ambos apontaram a mesma coisa: que a cúpula do governo, com a participação do presidente, buscou o envolvimento das Forças Armadas para baixar estado de sítio, prender autoridades e melar as eleições. Ponto.