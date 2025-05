Lula pode subir nas pesquisas se governo Trump atacar Moraes e o STF O bolsonarismo precisa tomar cuidado com o que deseja, pois corre o risco que isso se torne realidade. Respondendo à pergunta de um deputado republicano em uma audiência da Comissão de Relações Exteriores na Câmara do Deputados dos Estados Unidos, nesta quarta (21), o secretário de Estado Marco Rubio disse que está em análise e há uma grande possibilidade de acontecer uma punição contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto