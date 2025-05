Salgado provou que imagens doem mais que socos e mudam mais que bombas A morte de Sebastião Salgado não apaga a luz crua — e necessária — que ele jogou sobre as feridas abertas da humanidade. Seu nome não era apenas um dos mais respeitados da fotografia mundial, mas também um sinônimo de denúncia, empatia e resistência. Usando o preto e o branco para enfrentar os tons de cinza da condição humana, ele lembrou que imagens podem ser mais poderosas que armas. E as usou sem medo. Nascido em Aimorés, Minas Gerais, escolheu a estrada poeirenta dos excluídos. Em "Trabalhadores" (1993), mostrou o suor e o sangue de quem leva nas costas o tal "progresso". Em "Terra" (1997), retratou a condição dos trabalhadores rurais sem-terra e outros excluídos, livro que contou com texto de José Saramago e música de Chico Buarque. Em Êxodos (2000), expôs o caminho dilacerado de refugiados sociais e econômicos que são obrigados a fugir de guerras, fome e miséria. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto