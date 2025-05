Vitória de Wagner e Kleber em Cannes deprime quem joga o Brasil no lixo Quando a seleção brasileira masculina levou o histórico 7 a 1, uma amiga lamentou-se comigo de que havíamos perdido a moral em algo no qual somos reconhecidamente bons diante do mundo. Pouco mais de dez anos depois, o Brasil mandou o domingo de Carnaval às favas e estava reunido para torcer pelo Oscar de Fernanda Torres e de "Ainda Estou Aqui", cujo anúncio foi mais celebrado que um grito de gol em final de Copa. Alegria parecida irrompeu, neste sábado (24), quando Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho ganharam os prêmios de melhor ator e direção no festival de Cannes, um dos mais importantes em todo o mundo, pelo filme "O Agente Secreto". Que não é um filme sobre ditadura, como o de Walter Salles, mas que denuncia a dificuldade de se ter uma vida digna e segura diante da corrupção, da violência e das safadezas daquele período. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto