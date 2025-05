Alvo de inquérito pedido pela Procuradoria-Geral da República por conspirar com o governo do Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal, Eduardo Bolsonaro vai para os holofotes, ganha relevância e planta votos para a eleição de 2026. A questão é que isso cria um pepino para o próprio pai, que agora vai ser chamado para depor na Polícia Federal por estar bancando a estada do filho. Jair Bolsonaro está financiando seu próprio filho nos Estados Unidos para ele poder atuar contra o Poder Judiciário brasileiro a fim de evitar que ele próprio seja condenado por tentativa de golpe de Estado e dissolução violência do Estado democrático de direito.