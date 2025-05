Sakamoto: ?Patriota? Nikolas põe Trump em 1º, e brasileiro que se lasque O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) exibiu um patriotismo questionável ao defender a suspensão de vistos para estudantes brasileiros pelos Estados Unidos, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News hoje. Ontem, durante reunião de uma comissão na Câmara, Nikolas apoiou a medida anunciada pelo governo de Donald Trump para evitar que "comunistinha de meia tigela" tenha visto para estudar nos EUA. A fala do deputado foi feita diante do chanceler Mauro Vieira. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto