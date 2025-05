A restrição de vistos anunciada pelo Departamento de Estado contra autoridades estrangeiras não devem atingir apenas ministros do STF, como Alexandre de Moraes, mas qualquer juiz, desembargador ou ministro que proferir uma decisão que punam plataformas tecnológicas dos Estados Unidos que descumpram a lei ou decisões judiciais brasileiras e sejam vistas pelo governo Trump como "censura". Há uma parte do pronunciamento do secretário Marco Rubio, nesta quarta (28), que aponta que é "inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem com mandados de prisão cidadãos ou residentes americanos por postagens em plataformas americanas em redes sociais enquanto estiverem fisicamente presentes em território americano".