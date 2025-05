Não vou entrar no mérito da prisão temporária do MC Poze do Rodo por suspeita de apologia ao crime e de envolvimento com uma facção criminosa. Este texto não é para discutir a decisão judicial, mas a atuação do poder público na preservação da dignidade das pessoas que estão sob sua tutela — algo que segue algo garantido mais a brancos do que a negros. O artista apareceu sem camisa, sendo algemado contra a parede, em sua casa no Rio, e sem resistir à prisão. Depois, teve a imagem amplamente exposta, quase como um troféu.