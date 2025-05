O senador Plínio Valério (PSDB-AM) não é um caso isolado de machismo na política, mas um produto acabado de um sistema que enxerga a misoginia como estratégia de perpetuação no poder. Sua recusa em pedir desculpas à ministra Marina Silva, mesmo admitindo que foi mal-educado (na verdade, foi mais que isso, mas vá lá) demonstra covardia. É a confissão pública de que, para certos políticos, a dignidade humana vale menos que uma pesquisa de intenção de voto. Ao dizer, com todas as letras, que não se retrata porque "não se elege nem vereador" se o fizer, Valério escancara o que muitos já sabiam: há um eleitorado que não apenas tolera, mas premia o ódio contra quem se preocupa com desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. Se for mulher ainda, vixe.