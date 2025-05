Hoje foi dia do governador Tarcísio de Freitas mostrar que é leal a Jair Bolsonaro, depondo ao STF no processo em que o ex-chefe é acusado de tentar transformar a democracia brasileira em geleia e se perpetuar no poder. Como precisa da benção de Jair e dos votos do bolsonarismo para virar presidente em 2026 (ou 2030), lá se foi ele se colocar no papel de defender o indefensável. Na maior parte do tempo, a testemunha não teve muita utilidade para a defesa do ex-presidente, como tantas outras convocadas. Disse que não foi informado sobre tentativa de virar a mesa, o que só demonstra que ele não estava no ciclo mais próximo de Jair. Atestou caráter, o que também não ajuda muito. Falou da preocupação de Bolsonaro com o que seria do país sem ele.