Aposentado pode levar nova tungada, enquanto rico é protegido no Congresso Aposentadorias e pensões são vinculadas ao salário mínimo, mas isso pode mudar a depender do Congresso. Até porque, como todos sabemos, pobres têm menos gasto com alimentação, saúde e moradia quando envelhecem, pois viram plantas e passam a realizar fotossíntese. O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), relator do grupo de trabalho da reforma administrativa, afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que pode incluir a desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo na proposta. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto