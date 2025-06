O Brasil tem um talento especial para criar máquinas de moer gente pobre, não só no setor público, mas também no privado. Desta vez, a engrenagem envolve bancos, seguradoras, clubes de benefícios duvidosos e a conivência e/ou incompetência do INSS. Aposentados e pensionistas, muitos com rendas que mal cobrem remédios e alimentação, estão sendo sistematicamente saqueados por débitos automáticos ilegais - irmãos daqueles descontos indevidos do INSS. Os casos escancarados por investigação de Amanda Rossi, no UOL, mostram um padrão: cobranças de seguros nunca contratados, débitos de serviços cancelados há anos, descontos múltiplos que sugam o benefício antes mesmo de o aposentado poder pagar as contas básicas. Tudo feito a partir da conta do beneficiário.