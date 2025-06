O Ministério do Trabalho e Emprego autuou a BYD como diretamente responsável pela submissão de 163 trabalhadores chineses a condições análogas à escravidão durante a construção de sua fábrica em Camaçari, na Bahia. O governo contesta, dessa forma, a alegação da empresa de que os trabalhadores eram de uma terceirizada e, portanto, não estavam sob sua responsabilidade. Também apontou a BYD como a empregadora dos trabalhadores resgatados e afirma que ela estabeleceu vínculo empregatício direto com eles, conforme previsto no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O governo divulgou, hoje, que foram lavrados 60 autos de infração.