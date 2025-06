Para a imprensa, o Congresso Nacional veste o macacão de bombeiro das contas públicas, reclamando dos incêndios do governo federal. Quando as câmeras são desligadas, ele tira o macacão e volta para a grande suruba dos mais ricos, um grande grupal econômico, do qual participam sortudos do setor público e do setor privado desde a fundação de Pindorama. No final, quem limpa a sujeira são sempre os pobres, usando seu salário mínimo como esfregão. Tiago Mali, do UOL, trouxe hoje um exemplo da suruba, o projeto de lei 2.721/2021, aprovado pela Câmara dos Deputados e em análise no Senado Federal, que institucionalizaria mais de R$ 7 bilhões em penduricalhos recebidos pelo Poder Judiciário.