É esperado que um punhado de políticos corra para prometer indultos a golpistas nas eleições do ano que vem a fim de atrair os votos do público bolsonarista-raiz. A justificativa do pragmatismo eleitoral não perdoa a bicuda no estômago da democracia representada por uma atitude dessas, mas dá para entender do ponto de vista político. Seria mais importante prometer formas de garantir que cidades não sejam engolidas por lama de mineradoras, trabalhadores não sejam escravizados e os salários dos gestores públicos não sejam bombados em época de crise fiscal, mas cada um elege suas prioridades e as formas como se conecta ao eleitorado.