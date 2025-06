Após ter revelado que fugiu do Brasil para não ser presa após condenada a dez anos por invadir os sistemas do Poder Judiciário, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) tornou-se foragida da Justiça com a sua prisão preventiva ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. Como há mandado de prisão aberto contra ela, e ela mesma já deixou claro que não quer voltar ao Brasil para não ter que responder à Justiça, e não deve se apresentar imediatamente a autoridades brasileiras ou informar, via advogados, os trâmites que tomará para cumprir a ordem de Moraes, ela é uma foragida e pode ser capturada.