Quando Elon Musk postou em sua conta no X, sua rede social, que o motivo de não terem tornado públicos os arquivos do empresário pedófilo Jeffrey Epstein é que Donald Trump aparece neles, dando a entender que o presidente era parte das festas regadas à exploração sexual de crianças traficadas, estava selando o fim do seu bromance com o presidente dos EUA. Pelo menos, por enquanto. O estrume lançado no ventilador de parte a parte, contudo, tem seus benefícios. Não é todo o dia que temos uma colonocopia, o exame que vai a fundo nos intestinos, das entranhas da extrema direita do império.