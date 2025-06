Há três disputas em andamento pela Presidência da República no ano que vem, segundo retrata a pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje. Primeiro, aquela entre Lula e a rapa. A segunda, quem será o nome escolhido para enfrentar o petista na oposição de direita/extrema direita. A terceira, qual será o nome da família Bolsonaro que irá representar o clã na batalha, se Jair, de fato bater o pé que quer o seu sobrenome na urna. Hoje, inelegível, ele aparece em empate com Lula, ambos com 41%. Na primeira, a perda de popularidade e de aprovação do governo Lula, retratada no levantamento divulgado ontem, se traduz em uma aproximação de praticamente todos os candidatos da oposição, que estão no cangote do presidente.