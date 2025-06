Zambelli arrombou a porta do Judiciário, não dá para comparar com Allan A Interpol incluiu Carla "Pode Colocar Interpol Atrás de Mim" Zambelli na sua lista vermelha a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Agora, a deputada pode ser presa em outros países — se vai, é uma outra questão e depende de acordos de extradição, de possíveis concessões de asilo e da simpatia ideológica de outros governos com a extrema direita brasileira ou sua antipatia com Moraes. O bolsonarismo tem usado o caso para bater no ministro do STF e promover a calejada mentira de que vivemos uma ditadura. Ostentam o caso como se fosse um ataque à liberdade de expressão. Fazem isso não por amor à deputada, mas pela possibilidade de bater em Moraes, relator da ação que julga Jair e mais uma renca de militares e civis por golpe de Estado. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto