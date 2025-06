Agressão a bebê real confundido com reborn é fruto de um pânico fabricado A história do semovente de 36 anos que foi preso, nesta quinta (6), em Belo Horizonte, após agredir um bebê de colo por achar que os pais estavam usando a boneca reborn para furar a fila de uma lanchonete é um sinal de alerta. Não sobre as eventuais comportamentos patológicos praticados por alguns que têm esse tipo de brinquedo, mas pela escalada bizarra da sociedade como reação a poucos casos bisonhos que os envolvem. Não estou aqui defendendo quem conta com um ou mais de um em casa. As pessoas precisam ser livres para fazerem o que quiserem de suas vidas, se isso não atrapalhar a vida dos outros, não gerar demandas desnecessárias aos cofres públicos e não representar tentativas de golpe de Estado. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto