Musk vs Trump é a guerra de bilionários que prova urgência de regular redes O homem mais rico e o homem mais poderoso protagonizaram um UFC digital para o mundo assistir, usando como ringue suas próprias redes sociais. Elon Musk cavalgou o X para atacar Donald Trump, que pilotou a Truth Social contra o ex-primeiro-amigo. Com os algoritmos viciados para beneficiar seus próprios donos em termos de distribuição e milhões de seguidores amplificando a pancadaria, as contas de ambos viraram armas de destruição. A briga é, portanto, um excelente momento para lembrarmos por que a regulação das redes sociais, que inclusive está sendo debatida neste momento pelo Supremo Tribunal Federal diante da incapacidade do Congresso Nacional de avançar com o tema, é urgente e diz respeito à nossa sobrevivência. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto