O tenente-coronel Mauro Cid, ex-faz-tudo da Presidência da República, confirmou, hoje, que o ex-chefe, Jair Bolsonaro, o ex-candidato a vice, general Braga Netto, e o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, participaram do planejamento de um golpe de Estado. Tentou dar uma amenizada, recheando seu depoimento com não-me-lembros. Mas confirmou o principal, imputando os três ex. Cid reafirmou que Bolsonaro editou o texto de uma minuta de decreto de golpe que mandaria para o xilindró uma série de autoridades e melaria as eleições de 2022. Segundo o militar, o então presidente removeu a prisão de todos, menos a de Alexandre de Moraes, então chefe do Tribunal Superior Eleitoral. O que levou o ministro a fazer uma piadinha, de que "os outros receberam um habeas corpus".