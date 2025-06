Para substituir o aumento do IOF, o ministro Fernando Haddad propôs aumentar a taxação sobre os ganhos das casas da apostas, provocando ranger de dentes e ameaças. Sim, o pessoal que causa um prejuízo incalculável em termos de saúde pública ao Brasil e lucra explorando trabalhadores que fantasiam em resolver seus problemas com alguns cliques no celular deveria estar feliz de poder operar por aqui. Mas faz beicinho. Sob a justificativa de organizar esse mercado e, claro, arrecadar impostos, governo federal e Congresso regularam a barafunda. Agora, têm um pepino do tamanho do mundo para resolver.