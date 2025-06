Você, que ficou acampado na frente de um quartel, tomando chuva e passando frio, no final de 2022, pedindo que as Forças Armadas interviessem no resultado das eleições, é maluco. Doido. Biruta. Não sou eu quem disse disso, mas Jair Messias Bolsonaro, em seu depoimento, hoje, ao Supremo Tribunal Federal. O que mostra que o ex-presidente é realmente um sobrevivente e abandona qualquer um à beira da estrada para se salvar.