O general Augusto Heleno praticamente alegou insanidade ao torturar a língua portuguesa a fim de justificar uma das declarações mais icônicas do golpismo bolsonarista em seu depoimento, hoje, no Supremo Tribunal Federal. Com isso, o tigrão da reunião golpista de 5 de julho de 2022 virou um meme de gatinho. "Não vai ter segunda chamada de revisão. Não vai ter revisão do VAR. O que tiver que ser feito, vai ter que ser feito antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva", afirmou em reunião ministerial de 5 de julho de 2022.