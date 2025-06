Mundo fracassa com 138 milhões de crianças no trabalho infantil, alerta ONU Um relatório conjunto da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgado nesta quarta (11), aponta que 138 milhões de crianças estavam em situação de trabalho infantil, em 2024, sendo 54 milhões delas em ocupações consideradas perigosas. Em 2015, o mundo havia se comprometido a erradicar o trabalho infantil até este ano. Celebra-se, hoje, o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto