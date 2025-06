O ataque de Israel contra o Irã, justificado como uma ação necessária para conter a ameaça nuclear, é também mais uma jogada do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disposto a incendiar o Oriente Médio e o mundo para salvar sua própria pele. Netanyahu não é um estadista preocupado com a segurança de Israel. É um sobrevivente político que, diante do colapso de sua popularidade e do crescente repúdio internacional pelos mais de 55 mil palestinos mortos em Gaza desde outubro de 2023, decidiu apostar em uma escalada bélica como forma de reunir apoio doméstico, desviar a atenção de seus fracassos e permanecer no poder.