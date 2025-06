Em mais uma batalha da guerra sobre a venda do futebol do Juventus, tradicional clube de São Paulo, a conselheira Eloísa Machado foi suspensa e impedida de entrar na sede após criticar a atual gestão. Isso acontece alguns dias antes de uma série de reuniões que poderão selar a transformação em SAF e a entrega do time para terceiros. Machado, que é uma jurista nacionalmente conhecida e professora da FGV Direito, comentou, em uma postagem do Instagram do clube, que as contas do atual grupo no poder foram reprovadas, que há investigação sobre os fatos e que o presidente Tadeu Deradeli será responsabilizado. O grupo do qual ela faz parte é contra os planos de venda do futebol e perdeu a eleição pelo comando da entidade, realizada em abril. A coluna apurou que a eleição pode ser anulada, em razão de voto de conselheiros inabilitados.