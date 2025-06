Não são apenas os golpes contra a democracia ficarão mais difíceis de serem planejados com a decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizar as Big Techs por conteúdos de terceiros nela publicados, mas também os golpes digitais que tiram dinheiro do povaréu. A decisão, que modifica o entendimento do Marco Civil da Internet e cria uma presunção de responsabilidade para plataformas como Facebook, Instagram e TikTok sobre alguns conteúdos de terceiros, inclui as fraudes impulsionadas sob pagamento. Isso significa que, a partir de agora, as empresas não poderão mais lavar as mãos diante de crimes cometidos em suas espaços.