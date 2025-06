O ex-deputado Daniel "Surra de Gato Morto" Silveira, que segue cumprindo pena por incitar atos contra a democracfia e ameaçar ministros do STF, alegou que necessita uma cirurgia de urgência devido a um desgaste no joelho. Alexandre de Moraes não negou o pedido, mas solicitou que ele passe por uma perícia e prove o caráter urgente. Foi o bastante para bolsonaristas soltarem o mimimi nas redes, dizendo que ele está sendo vítima de tortura. Não é o único caso em que a extrema direita se preocupa com a saúde de detentos. No mês passado, bolsonaristas celebraram a ida de Roberto Jefferson à prisão domiciliar humanitária por decisão do mesmo Moraes.