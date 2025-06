"Você é homem!" Ana*, 32 anos, diz que perdeu as contas das vezes em que escutou essa frase de seus superiores nos cinco anos trabalhando como faqueira em uma unidade do frigorífico Prima Foods. "Eu me sentia um lixo", desabafa. "Porque é muito triste. Muito mesmo". Neste sábado (28), Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, a história de Ana ilustra os desafios que a população trans continua a enfrentar para não apenas entrar no mercado de trabalho, como também para permanecer em espaços, muitas vezes, discriminatórios.