Um ato em defesa de Jair Bolsonaro (PL), que está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado, reuniu 12,4 mil pessoas, hoje, na avenida Paulista. Críticas e ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, também estiveram na pauta de seus aliados no trio elétrico e entre os manifestantes. Os números são do Monitor do Debate Político do Cebrap e da Universidade de São Paulo junto com a ONG More in Common. A contagem foi feita no pico da manifestação, às 15h40, a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.