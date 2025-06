É precipitado afirmar que Bolsonaro morreu para as ruas com a manifestação que reuniu 12 mil militantes, na avenida Paulista, neste domingo (29), para criticar o julgamento em que o "mito" pode ser condenado por tentar transformar a democracia brasileira em geleia. Mas a convocação do ato se mostrou um erro político. Em fevereiro de 2024, Jair levou 185 mil à avenida mais famosa da capital paulista para pedir anistia a golpistas - ele incluso. Em abril deste ano, foram foram quase 45 mil. Agora, 12 mil, com a pauta voltada a críticas ao STF que o tornou réu.