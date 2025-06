Tenho um arrepio na espinha quando vejo economistas com pedigree, nobres deputados e senadores e cidadãos criados no leite de pera virem a público para dizer que, neste momento, sacrifícios precisam ser feitos para evitar que o Brasil quebre. Mas empurram apenas a xepa para ser imolada no altar do que chamam bom senso. E se alguém lembra "e os ricos?" é chamado de burro. Daí vem uma enxurrada de ideias que começam com o fim do aumento real do salário mínimo, passam por mudanças no investimento constitucional em educação e saúde que beneficia o povaréu até a desvinculação dos benefícios previdenciários e assistenciais desse mínimo - porque, como sabemos, quando envelhecemos, aprendemos a realizar fotossíntese e dinheiro é acessório.