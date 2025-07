Por trás da batalha entre o Congresso e o Palácio do Planalto sobre o IOF está a guerra de parlamentares contra o Supremo Tribunal Federal a respeito da impositividade do pagamento de emendas, segundo a avaliação de assessores próximos a Lula ouvidos pela coluna. O governo federal não descarta a importância de outras variáveis, como a demanda por liberação imediata de emendas ou mesmo os movimentos no tabuleiro eleitoral de 2026, com parte significativa do centrão voltando para o colo da direita. Mas há bem mais do que isso.