Dos presentes no ato contra o STF e a favor de Jair Bolsonaro, no último domingo (29), na avenida Paulista, em São Paulo, 62% afirmaram que concordam com o ex-presidente quando, em depoimento à Primeira Turma do tribunal, no dia 10 de junho, se referiu como "malucos" aqueles que pediram intervenção dos militares em protestos contra o resultado das eleições no final de 2022. Desses, 43% concordam totalmente e 19%, em parte com a afirmação. Por outro lado, 24% discordaram total ou parcialmente de Bolsonaro.