Bater na ministra do Meio Ambiente Marina Silva leva ao delírio eleitores de parlamentares violentos. E, por isso, eles continuam atacando audiência após audiência no Congresso. Nesta terça (2), ela foi agredida na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, semanas após ter sido alvo de machismo no Senado Federal. Marina foi acusada de nunca ter trabalhado, comparada a terroristas e tratada como se estivesse fora de si, o que sempre acontece com uma mulher que fala de forma incisiva no debate público.