A recente vitória de Zohran Mamdani, o candidato socialista pelo Partido Democrata em Nova York, nas primárias à Prefeitura da maioria cidades dos Estados Unidos, e a reação do próprio partido nos últimos dias, abriram um novo capítulo, não apenas no debate sobre o que significa ser de esquerda por lá, mas também sobre até onde vai o compromisso real do establishment democrata com a democracia. Diante da vitória de um candidato abertamente anticapitalista, que propôs uma agenda radical e concreta voltada para as necessidades da classe trabalhadora, o pânico tomou conta do partido. Em vez de reconhecer a legitimidade da vitória e a potência das pautas que ela representa, setores dominantes do Partido Democrata começaram a articular manobras para esvaziar Mamdani e impedir que sua candidatura se consolide como símbolo de uma virada possível.