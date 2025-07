No afã de rebater as críticas de que a Câmara dos Deputados costuma defender os interesses dos mais ricos, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) recorreu a uma declaração que não sobrevive a um farfalhar de páginas de um livro de História do ensino fundamental. "A polarização política tem cansado muita gente, agora querem criar a polarização social", disse em uma postagem nas redes.