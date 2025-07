Apoiadores do governo Lula e do PT marcaram um gol ao usar inteligência artificial para produzir vídeos que ilustram que a classe média baixa e os pobres pagam mais impostos do que os ricos no Brasil. O tema ganhou as redes com a briga entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional sobre o aumento do IOF, mas não apenas. Tratam de taxação de bilionários e multimilionário e da isenção do Imposto de Renda para boa parte da classe média.