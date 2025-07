O ministro Alexandre de Moraes convocou uma audiência de conciliação sobre a novela do IOF para o próximo dia 15, no Supremo Tribunal Federal, com as presidências da República, da Câmara e do Senado. Simbolicamente, exigirá que Lula, Hugo Motta e Davi Alcolumbre vistam a Camiseta da Amizade - ou pelo menos só os dois primeiros. Podem até pedir desculpas e dar abraço um no outro, regras da camiseta, essa nobre instituição, mas será só da boca para fora. Dizer "eu te amo", a terceira regra da camiseta, depende de ações mais profundas.