Não é rico versus pobre, mas contra a classe média. E 1,49% é o novo 666 É tocante e comovente ver a quantidade de gente criada no leite de pera que vem a público defender a desigualdade estrutural. Reclamam do nascimento de uma suposta polarização social quando se critica um Congresso que legisla para os ricos, esquecendo que isso começou quando indígenas foram pela primeira vez escravizados para carregar torar de pau-brasil para os portugueses há 500 anos. E nunca mais parou, só mudou sua metodologia de exploração. O governo Lula conseguiu ter sucesso com vídeos por IA bombando uma informação óbvia, mas nem por isso compreendida pela maioria: o Congresso é mais suscetível a legislar pelos mais ricos. A campanha ficou conhecida pela ideia de "ricos versus pobres", mas na verdade, a questão são "ricos versus a classe média". Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto