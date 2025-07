Após muito tempo de espera, Donald Trump finalmente fez um afago público a Jair Bolsonaro, passando pano para o seu golpismo. O ministro Alexandre de Moraes está careca de deixar claro que esse tipo de coisa não altera em nada o processo no STF, pelo contrário, só piora as coisas. Mesmo assim, bolsonaristas celebram nas redes, acreditando que isso vai mudar o destino do "mito". O que importa é a narrativa, não a realidade. Pelo tanto de tempo e recursos gastos em Washington DC e na Disney pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA fazendo lobby pelo pai, esperava-se algo muito antes disso e mais parrudo, com sanções pesadíssimas, por exemplo. Mas cavalo dado não se olha os dentes.