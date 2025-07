Ao se intrometer em questões brasileiras, Donald Trump acaba fortalecendo a imagem de Lula como um presidente que não aceita pressões estrangeiras. E isso pode ser explorado na eleição do ano que vem, principalmente se o maior adversário do petista tiver orgulhosamente usado um boné MAGA (Make America Great Again), como Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador de São Paulo compartilhou um vídeo em que ele coloca o adereço no dia da posse do norte-americano, em 20 de janeiro deste ano, sorri e diz "grande dia!"