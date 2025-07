Considerando que o vício em apostas tem sido responsável pela erosão de famílias e até o suicídio de trabalhadores endividados, não espanta que os gastos com bets foram o motivo de 34% dos jovens adiarem a entrada na faculdade — dados da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. Não espanta, mas reafirma que as bets se consolidam como um dos mais perversos mecanismos de transferência de renda de pobres para ricos. O governo Lula pressiona o Congresso para aumentar a taxação contra a jogatina, que conta com lobby forte e amigos do peito entre os parlamentares. Mas isso não exime o Poder Executivo de responsabilidade pela situação calamitosa que vivemos hoje.