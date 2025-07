Donald Trump anunciou, nesta quarta (9), uma taxa de importação de 50% aos produtos brasileiros que passa a valer em 1º de agosto se nada mudar até lá. Na prática, venderemos menos produtos aos Estados Unidos, o que significa perda de postos de trabalho, aumento de dólar e inflação. O presidente norte-americano levantou três razões para isso em uma carta destinada a Lula: 1) vê a relação comercial com o Brasil como injusta e reclamam de tarifas e barreiras tarifárias e não-tarifárias; 2) critica decisões judiciais para forçar as big techs norte-americanas a seguirem a lei brasileira, o que Trump vê como ataques às atividades comerciais de suas empresas e à liberdade de seus cidadãos; 3) usa o julgamento de Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado como justificativa, promovendo a mentira de que o Brasil está atacando eleições livres.