No intuito de manter o patriarca da família longe do xilindró por crimes que ele cometeu, o clã Bolsonaro conspirou com um governo estrangeiro a fim de aplicar sanções contra o Brasil. Com isso, milhões de empregos estão em risco, sem contar queda de renda, alta da inflação e do dólar e outras desgraças. Donald Trump não baixou tarifas por causa de Bolsonaro, mas usa o ex-presidente como instrumento para justificar suas ações e forçar o Brasil a capitular nas pautas de seu interesse. Quer que o nosso país reduza as tarifas e barreiras a produtos dos EUA e que não exija que as big techs precisem seguir as nossas leis ao atuar por aqui.